Temptation Island 10 | Roberta Di Padua e quell’apprezzamento su uno dei fidanzati | “Tanta roba!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 27 giugno 2023) E’ andata in onda ieri sera l’attesissima prima puntata di10, il reality condotto da Filippo Bisciglia che da la possibilità ad alcune coppie di capire e testare se il loro è o meno vero amore. Quest’anno le coppie in gioco sono sette e tra di loro ci sono Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Lui ha 30 anni ed è un agente di commercio nel settore farmaceutico, mentre lei ha 23 anni ed è un tecnico della riabilitazione psichiatrica presso l’università degli studi dell’Aquila. La loro storia d’amore dura da due anni e ha colpito subito l’appassionato pubblico del programma che ha aspramente criticato il comportamento di Manuel, perché nel corso della loro relazione ha lasciato Francesca per ben cinque volte, salvo poi ritornare insieme a lei. Inoltre ieri sera, durante la puntata, Francesca ha scoperto nel suo primo pinnettu che il ...