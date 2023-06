Temptation Island 10 | l’opinione di Isa sulla prima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 27 giugno 2023) Ma quanto mi era mancato*carrellata di faccine commosse e piangenti*?! Cioè è proprio vero che ti accorgi dell’importanza delle cose quando le perdi, e la scorsa estate senza Pippo, senza pinnettu, senza bottigliette lanciate a rallentatore o sedie e divanetti dell’ismoriusrelè ingiustamente maltrattati da pseudo fidanzati furiosi, è stata un’estate monca, ci mancava qualcosa, non è stato come sempre, adesso, finalmente, siamo tornati a casa. Anyway, onde evitare di scrivere un papello interminabile vado subito al sodo e quindi ecco la mia percezione iniziale sulle sette coppie in gioco, sarà poi interessante leggere il confronto tra questaopinione e l’ultima, per poi capire se nel percorZo qualcuno si rivelerà l’opposto di ciò che ci era sembrato all’inizio. Gabriela e Giuseppe: loro indubbiamente i ...