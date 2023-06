Temptation Island 10 | ecco come sono andati gli ascolti della prima puntata

(Di martedì 27 giugno 2023) E’ andata in onda ieri sera ladecima edizione di, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. La rete ammiraglia ha invece offerto ai suoi telespettatori la replica del sesto episodiostagione di Blanca, la serie televisiva di successo con Maria Chiara Giannetta andata in onda intv lo scorso anno. Chi ha vinto la sfida deglitutti i dati auditel pubblicatidi consueto da DavideMaggio.it: Nella serata di ieri, lunedì 26 giugno 2023, su Rai1 la fiction Blanca ha appassionato 2.433.000 spettatori pari al 14.34%. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.48 – il ritorno di...

Ieri, lunedì 26 giugno 2023, su Canale 5 è ufficialmente iniziato. Al timone, ancora una volta, Filippo Bisciglia che, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha vuotato il sacco e rivelato il suo pensiero sulle sette coppie della nuova ...Obiettivo subito centrato: scoppiano coppie a, già alla prima puntata. Al reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia a dare di matto per prima è Gabriela, fidanzata in crisi con Giuseppe. 'Sto bast***o. Si metteva a ...Pessime notizie per Mirko , uno dei sette fidanzati che con le rispettive compagne sono protagonisti della nuova edizione di, il reality piccantello di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Coppie in crisi, certo, ma i video degli sfoghi riservati dei partner sono sempre una bomba nucleare. E così è ...

Dopo un anno di stop, i falò di confronto e le storie d'amore di Temptation Island stanno di nuovo per tornare in prima serata. L’ undicesima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia… L ...Nel corso della prima puntata di Temptation Island, Manu ha confessato che si sente umiliato da Isabella: lei, sconvolta dalle sue dichiarazioni, ha già chiesto il falò di confronto.