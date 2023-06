“Telesia for Peoples” 2023 va all’ex Procuratore aggiunto Alfredo Robledo

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato assegnato al magistratoRobleto il Premio “for“ – categoria Istituzioni – “per l’impegno, la professionalità, la competenza con cui è riuscito a condurre con successo in quarant’anni di servizio in magistratura decine di inchieste anticorruzione interpretando una giustizia garantista e non giustizialista”. L’exdi Milano ritirerà il Premio il prossimo 16 luglio nelle Terme di Telese in occasione della serata conclusiva della decima edizione del “for”. Scopo della manifestazione, cui si accede gratuitamente, è sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica quanto mai attuale: l’integrazione tra i popoli. Quest’anno la manifestazione è dedicata ...

È stato assegnato al magistrato Alfredo Robledo il Premio "Peoples 2023" - categoria Istituzioni - "per l'impegno, la professionalità, la competenza con cui è riuscito a condurre con successo in quarant'anni di servizio in magistratura decine di ...

