Tedua e l’infinto successo de “La Divina Commedia”

Leggi su zon

(Di martedì 27 giugno 2023) A meno di un mese dalla sua uscita, “La”, il nuovo album di, si è certificato “disco d’oro”. Anche “Malamente”, la terza traccia dell’album, è disco d’oro!ha annunciato anche una serie di nuovi appuntamenti live estivi per il “Summer Tour” e per “LaTour”. Ecco di seguito, il calendario completo.SUMMER TOUR – CALENDARIO DATE Venerdì 28 Luglio 2023 Rimini @ Rimini Beach Arena – Poker Summer Festival Domenica 13 agosto 2023 Ascoli Piceno @ Arena Squarcia – Ascoli Summer Festival Martedì 15 agosto 2023 Santa Cesarea Terme (LE) @ Salento Arena – Sottosopra Off Mercoledì 16 agosto 2023 Arbatax @ Rocce Rosse – Arabax Music Festival 2023 Venerdì 18 Agosto 2023 Catania @ ...