Taxi introvabili | ' Non è colpa nostra' La categoria respinge ogni accusa

Traffico impazzito, cantierizzazioni e corsie preferenziali eliminate: i motivi di ritardi e disservizi. Ma la questione approda a Roma. La ministra Santanchè attacca: 'Non possiamo più dare questo ...Sono poco più di 100 le richieste arrivate fino a ora al Comune per attivare la seconda guida sui. Poche se si pensa che le auto bianche a Milano sono 4.855 (5.404 se si considera tutto il Bacino Aeroportuale) e poche anche alla luce di quanto si aspettava la giunta quando è stato lanciato il ...Tempi di attesa lunghissimi e, nelle ore di punta,. Quegli stessiche ora non solo non si reperiscono più nelle aree adibite, ma non si possono neanche più prenotare da un giorno all'altro. È questa la situazione che da mesi si ...

Taxi introvabili: "Non è colpa nostra". La categoria respinge ogni ... LA NAZIONE

Da Roma a Milano, da Firenze a Napoli, attese lunghissime e prenotazioni impossibili. Assoutenti: servono più auto ma prevalgono interessi corporativi. I tassisti: migliorare la mobilità nelle città, ...Traffico impazzito, cantierizzazioni e corsie preferenziali eliminate: i motivi di ritardi e disservizi. Ma la questione approda a Roma. La ministra Santanchè attacca: "Non possiamo più dare questo di ...