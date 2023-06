Tale e Quale Show | i provini per i concorrenti sono in corso | Milena Miconi ci prova

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 27 giugno 2023) Scopri i nomi dei potenzialidi, il popolare programma condotto da Carlo Conti che tornerà a settembre su Rai1. Le ex gieffine, le Karma B e altre sorprese in arrivo, uno dei programmi televisivi più amati dal pubblico italiano, sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova edizione emozionante. Il conduttore toscano Carlo Conti ha iniziato da qualche settimana il giro diper selezionare i migliorinti che si cimenteranno nel mostrare le loro doti canore e di imitazione. Ex gieffine pronte a stupire il pubblico diSecondo le ultime voci di corridoio, il casting die ...