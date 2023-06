(Di martedì 27 giugno 2023) Il vicepremier: aumentare i tassi d’interesse non favorisce la crescita. La critica a Lagarde per aver annunciato la decisione «con largo anticipo»

Tajani contro la Bce: «Così rischiamo la recessione» Corriere della Sera

Il vicepremier: aumentare i tassi d’interesse non favorisce la crescita. La critica a Lagarde per aver annunciato la decisione «con largo anticipo» ...Dopo il t entativo di 'Marcia su Mosca' di sabato del capo della compagnia Wagner, il presidente russo Vladimir Putin è tornato a parlare alla nazione. Un discorso in serata annunciato con poco antici ...