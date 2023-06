Tabellone ATP Eastbourne 2023 | Fritz per difendere il titolo | presenti Cecchinato e Sonego

(Di martedì 27 giugno 2023) È stato ufficialmente pubblicato ilprincipale dell’ATP 250 di, torneo un anno fa vinto da colui che quest’anno si presenta come testa di serie numero 1: Taylor, il quale esordirà dirattemente al secondo turno contro Marcoo Mackenzie McDonald.tennisti del calibro di Tommy Paul, Alex de Minaur e Francisco Cerundolo, mentre la pattuglia italiana potrà contare anche su Lorenzo: finalista qui nel 2022, il torinese è accreditato della testa di serie numero 7 e giocherà al primo turno contro il cinese Zhizhen Zhang. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE ATP 250PRIMO TURNO (1)byevs McDonald Broady vs (LL) Choinski Ymer vs ...

...a curare il guaio fisico agli addominali che gli aveva precluso la partecipazione alle Nitto... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio sognano in grande e proveranno ad avanzare nel... ITALIANI IN CAMPO OGGI/WTA MARTEDI' 27 GIUGNOEastbourne, 1° turno: ore 12, Court 2, Cecchinato ...In caso di vittoria Arnaldi (attuale n° 78dopo il best ranking n° 72 di dieci giorni fa) si giocherà l'accesso alprincipale al terzo e ultimo turno di qualificazioni.

ATP Halle 2023, il tabellone maschile del torneo di tennis Sport Fanpage

A guidare i tabelloni ci saranno Alcaraz e Swiatek. Berrettini fuori di tre posti dal seeding. Nessuna italiana tra le prime trentadue ...Da fine 2022 Alcaraz e Djokovic si alternano a numero uno del mondo. Ecco cosa è successo in questa prima parte di stagione e i possibili scenari post-Wimbledon ...