La cocaina di stato Proprio per questo le amministrazioni locali hanno proposto un nuovo piano per contrastare un fenomeno sempre più in crescita. Il settimanale Le Matin Dimanche riporta che le città ...

Svizzera, si valuta la cocaina "legale" per contrastare il forte aumento del consumo di droga TGCOM

La proposta arriva da quattro città elvetiche: Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna, in cui l'utilizzo di polvere bianca è tra i più alti di tutta l'Europa ...Il direttore della Swiss National Bank avrebbe annunciato l'inizio di un progetto pilota per una valuta digitale wholesale della banca centrale.