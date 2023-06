Svelato il titolo del nuovo film di Ficarra e Picone | è “Santocielo”

(Di martedì 27 giugno 2023) CATANIA – Ildi, in uscita a Natale 2023, si intitolerà “”. E’ stato lo stesso duo comico siciliano a svelarlo con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “E’ ufficiale – scrivono– passeremo il Natale con voi! Chi ha preso impegni li disdica! Vi piace ildel nostro?”. Dall’inizio di questo mese sono in corso a Catania le riprese del lungometraggio di, che per la prima volta saranno diretti dal regista Francesco Amato. Soggetto e sceneggiatura sono di Salvo, Valentino, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini. La produzione, invece, ...

Santocielo è il titolo del nuovo film di Ficarra e Picone, diretto da Francesco Amato, in uscita per Medusa Film a Natale 2023. Nel cast del film, insieme a Salvo Ficarra e Valentino Picone, figurano anche le ... Grandissima novità per tutti i fan della celebre coppia comica siciliana: è stato annunciato il titolo del loro attesissimo nuovo film natalizio. Le riprese del film, diretto da Francesco Amato, sono attualmente in corso nella splendida Catania e proseguiranno fino a metà luglio.

Santocielo: svelato il titolo del nuovo film di Ficarra e Picone in ... Movieplayer

