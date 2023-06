Suv lanciato a 124 km all’ora Gli altri del gruppo contro Di Pietro | “Chiedevamo di rallentare”

(Di martedì 27 giugno 2023) Alla vigilia dell’interrogatorio di garanzia di Matteo Di, 20 anni, che attualmente si trova ai domiciliari per omicidio stradale e lesioni, nuovi dettagli, emersi nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Angela Gerardi, fanno luce sugli attimi precedenti l’incidente che ha ucciso il piccolo Manuel Uccello, 5 anni, a Casal Palocco, tra Roma e Ostia. Secondo il giudice, come riporta la stampa, Matteo Di, leader deldi YouTuber, ha noleggiato la Lamborghini con l’unico “ed evidente” fine di catturare l’attenzione di giovani utenti e impressionarli con la guida spericolata di una supercar “per aumentare i guadagni della pubblicità, a scapito della sicurezza”. Vi raccomandiamo... ...

Insomma, l'impatto avviene a 124 l'ora, non a 80 come sostenuto da Di Pietro, ma ilandava ancora più veloce. Il gip Angela Gerardi ribadisce che "i dati tratti dal Gps - si legge sull'ordinanza ...Sarà basato sulla piattaforma STLA Medium e saràcome veicolo completamente elettrico, ... Come si rifà il look Fiat Multipla 2023 - 2024 Fiat Multipla 2023 - 2024, non solo unCome si ...I duehanno un design più sportivo e aerodinamico, con nuovi fari a Led e paraurti più ... Il marchio hala sua nuova Topolino , una piccola auto elettrica che riprende il nome e lo stile ...

"Il Suv lanciato a 124 km orari. Gli amici dissero di rallentare" ilGiornale.it

AGI - Il Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro, indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente di Casal Palocco in cui è morto il piccolo Manuel, 5 ...Dall’ordinanza del gip emergono nuovi dettagli sull’incidente, a partire dalla velocità del Suv Lamborghini. La personalità dello youtuber “non appare tranquillizzante”. Sparite le due telecamere che ...