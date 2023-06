Superman | Legacy | l' interprete dell' uomo d' acciaio potrebbe essere annunciato la prossima settimana

(Di martedì 27 giugno 2023) I casting per trovare il nuovosembrerebberoormai agli sgoccioli: un annuncioarrivare già durante la. Nei giorni scorsi vi avevamo riportato la notizia secondo cui James Gunn fosse nelle fasi finali dei casting pere pronto a chiudere il cerchio. Un nuovo aggiornamento arriva da The Hollywood Reporter secondo cui il nuovod'la. Ma quali sono i papabili candidati? David Corenswet, Tom Brittney e Nicholas Hoult hanno effettuato dei test screening sia nei panni di Clark Kent, sia in ...

I tre attori e le attrici in corsa pere Lois Lane, hanno fatto dei provini in coppia per, i fratelli Skarsgård in corsa per ..., il nuovo uomo d'acciaio avrà le classiche mutande rosse James Gunn è "indeciso" Emma Mackey, Phoebe Dynevor e Rachel Brosnahan hanno invece effettuato dei provini per interpretare ...Tutto quello che sappiamo sunon sarà un'altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un "giovane reporter" a Metropolis. ...

I casting per trovare il nuovo Superman sembrerebbero essere ormai agli sgoccioli: un annuncio potrebbe arrivare già durante la prossima settimana.Superman: Legacy sarà il primo film del nuovo DCU, ma a quanto pare non segnerà l'alba dei supereroi nel mondo narrativo di James Gunn.