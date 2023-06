Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 27 giugno 2023

(Di martedì 27 giugno 2023) Centrato un 5 da quasi 200mila euro Idell’deldi, 27. La combinazione: 31, 46, 57, 70, 71, 80. Numero jolly: 75; Superstar: 8. Nessun “6” nella primadella settimana dele il Jackpot sale a 18,8 milioni di euro. Come riporta Agipronews, è stato centrato però un “5” da 198.196,21 a Fiumicino (RM), presso il Bar Brescia in via del Centro Breccia, 2, con una schedina Quick Pick. Da segnalare anche tre “4 stella” da 55.881 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10a Teramo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

dell'estrazione vincente deldi oggi, 27 giugno 2023. La combinazione: 31, 46, 57, 70, 71, 80. Numero jolly: 75; Superstar: 8. Nessun "6" nella prima estrazione della settimana ...Estrazione del: ivincenti . Estrazione del 10eLotto: ivincenti . Come si gioca al Lotto . Come si gioca al. Come si gioca al 10eLotto . Il numero del ...Qui sotto troverete in TEMPO REALE a partire dalle 20:00 idel, del Lotto, del 10eLotto e del Simbolotto appena disponibili (premere F5 per aggiornare).del Lotto : BARI ...

Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi martedì 27 giugno 2023: i numeri vincenti e il jackpot Virgilio Notizie

(Adnkronos) - I numeri dell'estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 27 giugno 2023. La combinazione: 31, 46, 57, 70, 71, 80. Numero jolly: 75; Superstar: 8. Nessun "6" nella prima estrazione de ...Ecco l'estrazione di oggi, martedì 27 giugno, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari ...