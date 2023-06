Superbonus 110 | crediti gonfiati | sequestrati 9 | 5 milioni

(Di martedì 27 giugno 2023) La Procura della Repubblica di Firenze, attraverso la Guardia di Finanza di Venezia, ha messo sotto sequestrofittizi da110, per un controvalore di oltre 9,5di euro, in fase di imminente liquidazione, che erano stati '' da parte di una società nella fase della cessione.

I climatizzatori rientrano in diverse tipologie di detrazione fiscale, a partire dal bonus ristrutturazione del 50% fino ad arrivare, a specifiche condizioni, aldel%. Formalmente ...La Guardia di Finanza di Venezia e la Procura della Repubblica di Firenze hanno sottoposto a sequestro crediti fittizi da, per un controvalore di oltre 9,5 milioni di euro, in fase di imminente liquidazione, che erano stati 'gonfiati' da parte di una società nella fase della cessione. Le indagini, condotte ...Il credito d'imposta legato alla misura del%, attuata per migliorare l'efficienza ambientale del parco immobiliare, ha infatti spinto la domanda, ma allo stesso tempo ha gonfiato i ...

Superbonus 110% ufficialmente assolto Ecquologia

La Procura della Repubblica di Firenze, attraverso la Guardia di Finanza di Venezia, ha messo sotto sequestro crediti fittizi da Superbonus 110, per un controvalore di oltre 9,5 milioni di euro, ...L’acquisto di condizionatori è agevolato da diverse tipologie di detrazione fiscale, dal bonus ristrutturazioni all’ecobonus, con possibilità di ...