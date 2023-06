Sulle pensioni il governo non ha un’idea Landini | incontro inutile

(Di martedì 27 giugno 2023) Unche riapre i tavoli di confronto con il sindacato solo per imposizione della premier Giorgia Meloni, come promesso nell’in cui lanciò il decreto Lavoro o primo maggio. first appeared on il manifesto.

Cgil - Uil: "Incontro inutile". Per la Cisl "riannodati i fili del confronto dopo molti mesi di vuoto" Riparte il cantieretra governo e sindacati ma il primo round convocato oggi dal ministro del lavoro Marina Calderone dopo un stop di 6 mesi si chiude in salita. Cgil e Uil escono infatti fortemente deluse ...Landini: 'incontro totalmente inutile' 'Un incontro totalmente inutile. Hanno ridetto le cose di gennaio erisorse per fare una trattativa vera non ci hanno risposto'. Così il segretario ...... le uscite dei lavoratori dalle aziende in anticipo rispetto al raggiungimento dei requisiti per la pensione sul tavolotra la ministra del Lavoro Marina Calderone ed i sindacati. ...

Al via il cantiere delle pensioni, ma è gelo di Cgil e Uil Agenzia ANSA

quello di martedì scorso sulla sanità con il ministro Schillaci e quello di ieri pomeriggio sulle pensioni della ministra Marina Calderone. Nell’ultimo caso ci sono anche parecchie aggravanti: il ...L’attesa dei pensionati al minimo sta per finire. A luglio, dopo sette mesi, sono in arrivo gli aumenti dei trattamenti stabiliti dal governo con la legge di Bilancio messa a punto alla ...