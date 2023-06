Sulla passerella Kendall Jenner | Gigi Hadid e Vittoria Ceretti Femmine regali e sensuali

(Di martedì 27 giugno 2023) Indimenticabili campi di lavanda, suggestive spiagge delle Hawaii. Una sfilata Jacquemus non è mai un semplice show, ma un’esperienza collettiva (prontamente condivisa online) che inizia con la scelta della location. Per svelare la collezione Autunno Inverno 2023/24 il designer francese ha scelto un simbolo della storia e della cultura d’oltralpe: la Reggia di Versailles. Unalunghissima lungo il Grand Canal che attraversa i giardini della residenza ha visto sfilare ieri le creazioni parte di Le Chouchou, titolo della sfilata, termine vezzeggiativo che indica cuccioli e piccoli hobby. Sotto il sole di Parigi e davanti a Victoria e David Beckham, Monica Bellucci e Laetitia Casta, l’universo Jacquemus ha preso vita. La ...

... la, il centro sociale, la pulizia, l'immigrazione, il verde pubblico e le strade e, ... quali sono le intenzioni dell'Amministrazionerealizzazione della Coop e qual è la decisine per ...... Greta, invitandola a duettare con lui sulle note di Songbook) o in una delle numerosi parti dello show in cui è impegnato a correreche lo avvicina al parterre. In questi momenti ...... In My Place , Viva la Vida , Yellow , Adventure of a Lifetime e Higher Power ha attraversato non solo il brano Paradise , durante il quale Martin, seduto a gambe incrociate, ha ...

I 5 look più cool visti sulla passerella di Givenchy GQ Italia

Un vero e proprio miracolo dell'ingegneria, costruito sulle pendici del maestoso Desfiladero de los Gaitanes, in Andalusia ...Monica Bellucci era tra il pubblico della sfilata di Jacquemus a Versailles, dove ha fatto il tifo per sua figlia Deva Cassel in passerella ...