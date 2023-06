Sulla funicolare col papà | bimbo di sei anni precipita nel vuoto per 12 metri Poi accade l’incredibile

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 giugno 2023) La gita in un parco e poi improvvisamente la caduta nel. Un bambino di 6stava trascorrendo una giornata di relax e divertimento con la sua famiglia nel Fundidora Park a Monterrey, in Messico. Il piccolo ha voluto provare un’emozione particolare salendoteleferica del parco. Accompagnato da un adulto, un genitore oppure un operatore, il bambino ha indossato casco e imbracatura e si è librato nel. Il momento è stato immortalato da un video: qualcuno ha ripreso l’intera scena con un cellulare. In sottofondo si sentono le voci di chi sta assistendo ad un evento emozionante ma allo stesso divertente. Grida di gioia e risate accompagnano la discesa del piccolo lungo la teleferica. All’improvviso, però, per motivi ancora non chiari, il bambino perde l’appoggio e cade nel ...