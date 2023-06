Sud Pontino Operazione “Anni 2000” | sconto in Appello per Antinozzi | De Martino e Di Franco

... al momento, il sistema del trattamento dei rifiuti nell'Ato di Latina e in particolare nelbocciando l'impianto CSA (Centro Servizi Ambientali Srl) di Castelforte ritenendolo non idoneo ......eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ......eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ...

Al Monastero San Magno di Fondi "E!State Liberi" con il Presidio di ... articolo21

“Quest’anno E!STATE LIBERI! fa tappa al Monastero di San Magno a Fondi. Il campo di Impegno e Formazione sui beni confiscati è un progetto che Libera porta avanti ormai da tanti anni, in vari luoghi i ...ITRI – Olio pontino e alta gioielleria internazionale, l’insolito connubio nasce dall’incontro tra la società agricola Agresti1902 e la maison francese Vancleef & Arpel, che ha scelto gli oli Itrana d ...