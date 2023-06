(Di martedì 27 giugno 2023) “Il motto di questo governo sarà: non disturbare chi vuole fare” disse Giorgia Meloni nel suo discorso d’insediamento alla Camera, promettendo una “rivoluzione cul... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Non è andata affatto così, almeno se si guarda a uno dei fiori all'occhiello di questo governo: il disegno di legge che vieta la produzione e la commercializzazione della'. Il ...In spalla spazio al tema della('Divieto e pregiudizio'). DOMANI 'È Renzi la terza gamba di Meloni . In Molise la sinistra perde ancora', apre il quotidiano diretto da Emiliano ...D agli Usa primo libera alladi pollo. Intanto l'Italia resta il primo Paese a voler vietare la"coltivata", diversa dalla vegetale Divieto diin Italia Cos'è laGli altri ingredienti dellaDifferenza con lavegetale Cosa cambia a livello nutrizionale Divieti e multe in Italia Pro e ...

Su carne sintetica e Ogm, è scontro di incoerenze tra coldirettisti e ambientalisti Il Foglio

Parole durissime: strano che non abbiano sollevato un nuovo caso diplomatico tra Usa e Italia. Il ministro sovranista Lollobrigida ha attaccato ferocemente il sistema agroalimentare americano e lo sti ...Dagli Usa primo libera alla carne di pollo sintetica. Ma l’Italia ha detto "no"alla carne "coltivata", diversa dalla vegetale ...