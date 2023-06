Su 4R di luglio - Furti parziali | la stagione dei Piranha

(Di martedì 27 giugno 2023) Rubate, spolpate e abbandonate per strada: è il destino di un numero crescente di auto, vittime del fenomeno dei. Una piaga che, adesso, si spinge anche alla sottrazione di componenti come i fari, i catalizzatori, i sistemi d'infotainment - i volanti, soprattutto se dotati di comandi - e, incredibilmente, persino le portiere. Quest'ultimo è uno dei casi più recenti, relativo anche a utilitarie come la Fiat Panda: la sostituzione di quattro sue porte, montaggio completo, ha del resto un costo di 1.400 euro, che rischia di essere sproporzionato rispetto al valore di esemplari ormai un po' datati. Città a rischio. Le statistiche individuano le aree metropolitane maggiori come quelle in cui è il fenomeno è più accentuato: a Milano e a Roma i dati oscillano tra i 10 e i 12 miladenunciato ogni ...

Il numero didi Quattroruote , in edicola dal 30 giugno e già disponibile in Digital Edition, dedica la ... neo chairman del board Toyota, e un servizio suiparziali , un fenomeno in forte ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... La Regata si svolgerà dal 6 al 9con un articolato programma che si concluderà con la ...... come scippi e borseggi enegli appartamenti, specie nei periodi in cui sono lasciati ... con una visione diretta sulla Piazza, in occasione delle prove serali e per il Palio del 2. ...

Quattroruote luglio 2023: scopri il nuovo numero - Quattroruote.it Quattroruote

TERAMO – Poste Italiane comunica che in tutti i 93 uffici postali della provincia di Teramo le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da sabato. Per una migliore fruizione del ...Abbiamo portato sulla nostra pista di Vairano la Lancia PU+RA HPE, provato in anteprima la Volkswagen ID.3 restyling, messo a confronto la Jeep Avenger con le sue rivali e molto altro: ecco tutti gli ...