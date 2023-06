Studenti promossi con 9 in condotta dopo aver sparato alla docente | Valditara | “Si riconsideri la decisione | la preside convochi il Consiglio di Classe”

Continua a far discutere la promozione con 9 in condotta di uno degliche lo scorso ottobre hanno organizzato in una scuola superiore di Rovigo, l'istituto ...su Twitter " sono stati... dove gliche lo scorso ottobre hanno colpito una docente con una pistola ad aria compressa alla fine dell'anno scolastico sono staticon nove e otto in condotta. Entro domani (oggi,......Rovigo dove gliche lo scorso ottobre hanno colpito una docente con una pistola ad aria compressa'. I ragazzi protagonisti della vicenda, alla fine dell'anno scolastico sono stati...

Studenti promossi con 9 in condotta, la docente colpita dai pallini: “Sono stata io la punita, mi considerano di Serie B” Orizzonte Scuola

Anche quest’anno Settegiorni Magenta-Abbiategrasso, Settegiorni Rho e Bollate e Settegiorni Legnano e Alto milanese ha deciso di dare visibilità ai ragazzi del territorio che hanno concluso in bellezz ...Continua a far discutere la promozione con 9 in condotta di uno degli studenti che lo scorso ottobre hanno organizzato in una scuola superiore di Rovigo, l’istituto tecnico industriale Viola Marchesin ...