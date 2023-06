Studente bocciato perché sorpreso con lo smartphone durante gli esami La preside | “Cada il silenzio sulla vicenda | anche chi sbaglia merita rispetto”

A settembre accoglieremo locon un abbraccio perché, al di là della sanzione, non merita questo frullatore mediatico e per questo gli esprimiamo vicinanza sin da ora'. Commenti da ...Il rischio giudiziario Per loi problemi potrebbero non finire qui. Rischia infatti anche un procedimento giudiziario: la legge n.475 del 19 aprile 1925 stabilisce che copiare durante gli ...Ben diversa invece la vicenda del liceo di Abbiategrasso dove loche ha accoltellato una prof è stato espulso e. Dettaglio paradossale: i suoi genitori hanno fatto ricorso al Tar ...

Maturità, studente sorpreso con lo smartphone durante la seconda prova viene bocciato: cosa rischia ora Open

Un ragazzo è stato beccato con lo smartphone durante la seconda prova della maturità ed è stato bocciato. Ci sono regole ben precise per affrontare la Maturità, che non comprendono la presenza di ...A seguito dell’ispezione, il ministro Valditara fa riconvocare il consiglio di classe: il voto in condotta deve tener conto di tutto l’anno scolastico.