‘Struscio di Streghe’ | presentata la prima edizione del concorso coreografico internazionale

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Si è tenuta oggi nel foyer del Teatro Comunale la conferenza di presentazione delladeldiideato dalla Fondazione Terre Magiche che si occupa tra le varie cose di far conoscere e studiare i luoghi, le storie e le leggende delle Streghe di Benevento e del Sannio e dalla Compagnia di Balletto di Benevento. Un’interessante idea che vede l’unione dell’arte coreutica al mito delle Janare. Unaperto a tutti che si svolgerà dal 7 al 9 luglio lungo tutto il Corso Garibaldi. Una visione un po’ diversa delle streghe quella chi si vuole proporre attraverso questa manifestazione, non più una donna brutta e malvagia ma una donna ...

Si è tenuta stamane nel Salone delle Feste del Teatro Comunale di Benevento la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di 'di', concorso coreografico internazionale riservato a scuole e compagnie di danza, avente per tema la janara in tutte le sue modalità espressive. Nel corso della manifestazione, in ...Benevento . Il simbolo identitario più forte di Benevento, l'eleganza del balletto e una storia millenaria da promuovere. Sono gli ingredienti didila prima edizione della kermesse promossa dalla fondazione Terre magiche sannite e dalla compagnia di Balletto di Benevento, per la direzione artistica di Carmen Castiello. Un ...Benevento . Il simbolo identitario più forte di Benevento, l'eleganza del balletto e una storia millenaria da promuovere. Sono gli ingredienti didila prima edizione della kermesse promossa dalla fondazione Terre magiche sannite e dalla compagnia di Balletto di Benevento, per la direzione artistica di Carmen Castiello. Un ...