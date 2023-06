Stretta su monopattini e alcol | arriva il nuovo Codice della strada

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 giugno 2023) I numeri parlano chiaro: dall'introduzione, nel 2016, del reato di omicidiole, articolo 589 bis delpenale, le vittime non sono diminuite ma aumentate. Secondo un report dell'Associazione amici e sostenitoripoliziale, Asaps, dicono che nel 2022 sono stati 2.900 i morti per incidentili. Dall'inizio dell'anno al 18 giugno sono 173 le vittime fra i pedoni e 73 i ciclisti uccisi. Per questo c'è molta attenzione intorno alla riforma delche andrà oggi nel Consiglio dei ministri. Il testo conta 18 articoli. Il titolo primo è dedicato alle misure di contrasto per chi si mette alla guida drogato o ubriaco, con una particolare attenzione per i recidivi. In generale, nessun ritocco agli attuali limiti ...