Stretta contro l’antisemitismo nel calcio | vietata la maglia numero 88 e stop alle partite per cori o striscioni offensivi

(Di martedì 27 giugno 2023) Firmata al Viminale una dichiarazione di intenti per la lottanel, con prescrizioni sottoscritte tra il ministero dell’Interno e dello Sport che avranno riflessi concreti già dal prossimo campionato. Il documento voluto dal ministro Matteo Piantedosi, Andrea Abodi e il coordinare nazionale per la lotta, Giuseppe Pecoraro, prevede per esempio il divieto per i calciatori di indossare la88. Si tratta infatti delusato nei gruppi neonazisti per richiamare il saluto Heil Hitler. In più nel codice etico delle società, ha spiegato Piantedosi, dovrà essere recepito «il riferimento alla definizione internazionale di antisemitismo. C’è quindi il divieto dell’uso da parte delle tifoserie ...

Il documento voluto dal ministro Matteo Piantedosi , Andrea Abodi e il coordinare nazionale per la lottal'antisemitismo, Giuseppe Pecoraro, prevede per esempio il divieto per i calciatori di ...... nonostante i dubbi sulla crescita economica a causa dellamonetaria). La conferma delle ... nel suo intervento al Forum di Sintra in Portogallo, ha spiegato come il lavorol'inflazione '...Ciò per incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini ma anche per rappresentare un deterrenterisse, aggressioni, casi di vandalismo e non solo.

