Strage di Ustica dopo oltre 40 anni | siamo ancora qui a chiedere verità e giustizia

Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 43/mo anniversario delladi. 'La sera del 27 giugno di 43 anni or sono - ricorda il Capo dello Stato - venne scritta ...... con 81 persone a bordo, di cui 13 bambini, precipitò nel mare vicinosenza lasciare scampo ... Fu difficile aprire varchi alla verità sulla; anche a causa di opacità e ambiguità. L'...Così il presidente Mattarella ricorda ladidi 43 anni fa, "una delle pagine più dolorose e buie della nostra recente storia". Mattarella ha poi detto che"una completa verità non è ...

Roma, 27 giu - “La sera del 27 giugno di 43 anni or sono venne scritta una delle pagine più dolorose e buie della nostra recente storia. Un aereo di linea in viaggio da Bologna a Palermo, con 81 perso ...Strage di Ustica, Mattarella: «La sera del 27 giugno di 43 anni or sono venne scritta una delle pagine più dolorose e buie della nostra recente storia».