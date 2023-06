“Stavo per svenire” Compra l’insalata in busta e non crede ai suoi occhi | la scoperta agghiacciante

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 giugno 2023) “Irreale. Ho appena aperto un sacchetto di insalata… e dentro c’è ancora questo”. Una donna è rimasta stupita dal ritrovamento di un “enorme oggetto clandestino”, come lo ha chiamato nel video pubblicato sui social, precisamente sull’account Twitter @Chakra Khan, all’interno del suo sacchetto di insalata già lavata e imta che aveva acquistato per pranzo. A corredo del tweet, la ragazza ha pubblicato il video in cui si vede ladelacquistata presso un supermercato della catena Aldi e in cui si vede qualcosa al suo interno. Con ironia, l’utente Twitter ha spiegato di essere preoccupata per il ”clandestino” intrappolato nellae di dover rinunciare al suo già triste pranzo che avrebbe dovuto consumare dopo poco. Nel sacchetto delcomposta da crescione, spinaci e ...