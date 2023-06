(Di martedì 27 giugno 2023)all’Al-al momento in stand-by. Il regista croato non ha ancora trovato l’accordo con gli arabi, che a sua volta lo hanno raggiunto con l’NESSUNA SVOLTA ? Manuele Baiocchini ha aggiornato sulla situazione, c’è: «? Ieri la dirigenza dell’Al-è stata a Milano per parlare con l’: cifra di caduta di 23 milioni di euro. Si era partiti da 15 milioni. L’ha fatto un piccolo sconto rispetto ai 25 richiesti. Ma trattativa ancora non chiusa perchénon ha trovato il suo accordo con l’Al-. Lui ha anche un’offerta del Barcellona, che è disponibile ad offrire circa 18 milioni di euro garantendo al giocatore circa 7 milioni l’anno. Lui ...

L'addio di Marceloall'Inter in direzione Al - Nassr vive una fase di: ecco che cosa blocca l'affareE' una settimana molto delicata, in cui può decidersi molto del calciomercato dell'Inter e dunque delle ...Per il francese c'è una situazione disul fronte della permanenza, per il serbo su quello ... I nerazzurri, dal momento cheè in uscita, hanno chiesto informazioni a Lotito per la punta ...Fuori, fuori Lukaku: al fianco di Lautaro c'è Dzeko. Le pagelle del Milan . Le pagelle ... Lautaro 6,5: procede a fiammate ma sono più le fasi didi quelle in cui si accende. Va detto ...

Stallo Brozovic, Inter e Al-Nassr in attesa: deve scegliere! - Sky Inter-News.it

Il centrocampista dell'Inter sembra pronto a dire no al club arabo, mentre i viola sono sul centravanti dell'Atalanta ...L'addio di Marcelo Brozovic all'Inter in direzione Al-Nassr vive una fase di stallo: ecco che cosa blocca l'affare ...