Stai molto attento Scott

(Di martedì 27 giugno 2023) La puntata di settimana scorsa è stata completamente diversa rispetto la precedente. Ben 6 match, addirittura il doppio di quelli della settimana prima. Nonostante il gran numero di match non ci sono stati incontri che hanno superato la sufficienza. A partire da Good Hands contro oVe, che ha aperto la puntata. Sami Callihan ormai ha la sua fazione, con Jake Christ e Madman Fulton. La cosa non è che mi sconfifera, poiché la Death Machine è ben superiore ai suoi due compagni. Ben più intrigante però è la situazione con Rich Swann, che non ha supportato l’amico Sami. Tra i due potrebbe proseguire un sodalizio, ma se le cose vanno così è più probabile ne scoppi una rivalità. Chi è intervenuto nel primo match invece è stato Moose. A sorpresa ha aiutato Brian Myers, con cui ha collaborato qualche mese fa, e i suoi scagnozzi, per cui continuo a non nutrire ...