Spintoni e insulti tra il sindaco Bandecchi e l’addetto stampa davanti al Comune | «Se torna gli do due pizze» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 27 giugno 2023) Tensioneal palazzo deldi Terni dove questa mattina – martedì, 27 giugno – il neoStefanoè stato ripreso in unin cui arriva quasi allo scontro fisico con il responsabile della comunicazione della giunta comunale Gianluca Diamanti. Il vicee il capo di gabinetto, presenti al momento del diverbio, sono riusciti a staccarli. Contattato da Umbria24, Il primo cittadino – che non è più il proprietario della Ternana – ha però riferito di non considerare la vicenda chiusa: «È un co****ne, mi ha messo le mani addosso. Dice di essere un giornalista ma per me non vale niente manco come persona». Sullo stesso tono il commento rilasciato dallo stessoall’Ansa e ripreso da La Nazione: «Ha tentato di aggredirmi, ma se ...