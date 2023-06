Spiagge griffate

Leggi su panorama

(Di martedì 27 giugno 2023) Il toile de jouy ricopre i lettini e le cabine della terrazza Riccio sul mare di Capri. Le brillanti maioliche di Dolce&Gabbana colorano gli ombrelloni del San Domenico Palace di Taormina. Valentino tinge il beach club di Palazzo Avio con le sue inconfondibili cromie. Le più grandi maison di moda collaborano con, hotel e beach club, per creare paradisi esclusivi dove rilassarsi in gran stile. Paul&Shark, Tigu Beach Tigu Beach, elegante stabilimento balneare nei pressi di Sestri Levante, per la stagione 2023 veste Paul&Shark. Un progetto nato dalla volontà del brand di salvaguardare e prendersi cura «di un pianeta che ha bisogno di essere tutelato». La scelta del Golfo del Tiglio non è casuale. Si tratta infatti di un territorio dove la biodiversità è ricca ed elevata: e suggestive praterie sottomarine di posidonia, la barriera corallina e il ...