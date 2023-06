(Di martedì 27 giugno 2023) Lo scrive Tuttomercatoweb che già ieri aveva rilanciato l’indiscrezione secondo cui all’ex allenatore del Napoli era stato offerto un contratto da 15/20 milioni a stagione. Il tecnico di Certaldo però, dopo aver vinto la Serie A con il Napoli, vuole solo riposare e recuperare le energie. Lo ha ribadito al club saudita che così ha virato su un altro nome illustre, quello di Felipe Scolari, l’ex ct del Brasile. C’è anche l’idea Luis Castro del Botafogo. Scrive Tmw: “Il club saudita, infatti, è anche alla ricerca di un nuovo allenatore: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Lucianoavrebbe rispedito al mittente un’offerta molto allettante, ribadendo la sua volontà di restare fermo per una stagione. Così, adesso l’obiettivo principale è Luis Castro del Botafogo, ma intriga molto il profilo del veterano Luiz Felipe Scolari, da dieci giorni alla guida ...

Abbiamomolte proposte per rimanere dal 28 luglio al 12 agosto e stiamo contattando club ...su altre situazioni Dopo lo scudetto è stato un bene scegliere Rudi e devo ringraziare...... io sono convinto che la preparazione nei ritiri sia fondamentale, e quindi noi abbiamo... dopo uno scudetto perchè è stato un bene scegliere Rudi Perchè devo ringraziaredi aver ...Abbiamo rinunciato di andare a fare il Gamper con il Barcellona,tanto. Per il periodo ...la vittoria di uno scudetto perché è stato un bene scegliere Rudi e perché devo ringraziare...

Spalletti ha rifiutato l'offerta dell'Al-Nassr (Tmw) - ilNapolista IlNapolista

Le ultime news di calciomercato: Spalletti ha rifiutato l'offerta dall'Arabia Saudita. In Inghilterra è asta per Declan Rice ...Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei ... puntata a Positano lo scorso 1 maggio (leggi qui il nostro articolo), Luciano Spalletti torna in Costiera ...