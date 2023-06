Spagna-Ucraina U21 | le probabili formazioni e dove vederla in tv

... dove dopo il giorno di riposo si giocano quattro gare: Olanda - Georgia e Portogallo - Belgio alle ore 18, Croazia - Romania ealle 20.45. L'Italia torna in campo domani sera contro ...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di, match valevole per la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023 . La compagine iberica è già praticamente qualificata ai quarti di finale e adesso vuole blindare ...Si gioca anche. Di fronte due squadre già matematicamente qualificate ai quarti di finale avendo vinto entrambe le sfide precedenti. In palio c'é, quindi, il primo posto nel ...

Spagna e Ucraina vincono ancora, la Georgia ferma il Belgio, pareggio tra Portogallo e Paesi Bassi RaiNews

Continua l'Europeo Under 21, oggi in diretta TV altre due gare. Si parte alle 18.00 con la sfida fra Portogallo e Belgio, in diretta su Rai Sport. Sullo stesso canale, alle 20.45, la sfida ...La Sport & Rights Alliance, una coalizione globale di gruppi per i diritti umani, sindacati, calciatori e tifosi ha sollecitato la Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (Fifa) ad a ...