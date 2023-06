Spaccio di droga e di armi da guerra a Monza | 30 arresti “Bazooka e bombe a mano acquistate da un ergastolano”

(Di martedì 27 giugno 2023) Non solo lodi, ma anche un traffico internazionale dida. Mitragliette UZI, fucili d’assalto AK47 (i Kalašnikov), Colt M16, pistole Glock e Beretta,MK2 (le cosiddette “ananas”):che la banda acquistava da un fornitore monzese, condannato all’ergastolo per omicidio aggravato ed associazione mafiosa, ma che beneficiava di permessi premio. L’associazione criminale, con legami con la ‘ndrangheta, è stata fermata dalle indagini del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano. Agli indagati sono stati contestati 221 capi d’imputazione – traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti e, ...

L'operazione è stata compiuta dai carabinieri di Monza, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano. In totale sono 221 i capi d'imputazione Trenta misure cautelari e 221 capi d'imputa ...Quasi tutti marocchini, gli spacciatori sono attivi nelle province di Milano, Lodi, Pavia e Cremona, Novara e Piacenza: come funziona la brutale organizzazione ...