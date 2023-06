Spacciavano e torturavano nel Nord-Ovest | 25 arresti  

Leggi su agi

(Di martedì 27 giugno 2023) AGI - Tortura con uccisione del torturato, tentata estorsione, rapina, detenzione di armi e reati in materia di stupefacenti: sono alcune delle accuse al centro di una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato di Varese che ha portato all'arresto di 25 persone, 24 in carcere e una domiciliari, legate a una banda per lo più formata da marocchini che spacciava nelle zone boschive delle province lombarde e piemontesi. I Gip di Busto Arsizio, Novara e Lodi hanno accolto le richieste delle rispettive Procure della Repubblica, nei confronti del gruppo nel quale figura un solo cittadino italiano con mansioni di autista, i cui componenti sono indagati a vario titolo. Le diverse misure cautelari sono state eseguite con la collaborazione delle Squadre Mobili di Milano, Novara, Genova, Cremona, Lodi, Piacenza, Pavia nonché con l'ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di ...