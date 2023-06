Spacciatore marocchino torturato e ucciso nei boschi di Varese | “retata” tra i suoi connazionali

(Di martedì 27 giugno 2023) Ventisei misure cautelari, emesse dai gip di Busto Arsizio, Novara e Lodi, sono state eseguite questa mattina tra Lombardia e Piemonte, nell’ambito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di, partite dal ritrovamento del cadavere di un ragazzo di 24 anni, appartenente a un gruppo di presunti spacciatori, abbandonato seminudo in una piazzola di sosta a bordo strada della strada statale 336 nel Comune di Lonate Pozzolo, con evidenti segni di violenza subita. Ventisei misure di custodia cautelare Le 26 misure cautelari, 24 in carcere, una agli arresti domiciliari e un divieto di dimora, hanno colpito un gruppo di persone, originarie del Marocco (eccetto un solo cittadino italiano con mansioni di autista), indagate a vario titolo per i reati di tortura con uccisione del, tentata estorsione, rapina, ...

