Sotto il velo dell' inchiostro | l' avventura di Caterina Conforti

(Di martedì 27 giugno 2023) di Antonio Salvati " Non dimentichiamo mai che la cosa più importante non è come vivete la vostra vita. La cosa che conta è come la racconterete a voi stessi, e soprattutto agli altri. Soltanto in ...

di Antonio Salvati " Non dimentichiamo mai che la cosa più importante non è come vivete la vostra vita. La cosa che conta è come la racconterete a voi stessi, e soprattutto agli altri. Soltanto in ......conavvolto da un'aura di luce oro e una dedica: 'A te advocata nostra'. Accanto una rosa blu i cui petali raccolgono due iniziali, quelle dei nomi della moglie Paola e del figlio Robert., ...Su questo è stato steso un. Solo di recente in un fascicolo della Procura generale di Milano, ... con questo alludendo a ciò che ègli occhi di tutti, ovvero che quello di Caccia è un ...

Abiti ad hoc per donne musulmane. “Apro un negozio per la mia ... LA NAZIONE

Accanto a un calice di vino, posato su un vassoio di argento, è raffigurata una focaccia di forma piatta che funge da supporto per frutti vari. Sangiuliano: Pompei non finisce mai di stupire AGI - Una ...Caterina Conforti, autrice eclettica e coraggiosa, svela il suo percorso di vita nelle pagine di un romanzo in cui la realtà si intreccia con l'immaginazione, lasciando il lettore incantato.