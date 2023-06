Sorteggio tabelloni Wimbledon 2023 in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di martedì 27 giugno 2023) Sale l’attesa per ildel torneo di, terzo Slam della stagione di scena da lunedì 3 a domenica 16 luglio sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. C’è molta curiosità di conoscere il percorso dei undici (cinque uomini e sei donne) azzurri già sicuri di un posto nel tabellone principale. Si tratta di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani e Lucia Bronzetti. Nel maschile occhi puntati soprattutto sul campione in carica Novak Djokovic. Quest’ultimo proverà a portare a casa il suo terzo Major consecutivo per tenere ancora vivo il sogno Grand Slam. PROGRAMMA E COPERTURA I pericoli maggiori per il serbo sono, tra gli altri, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ...

A guidare ici saranno Alcaraz e Swiatek. Berrettini fuori di tre posti dal seeding. Nessuna italiana ...stanno svolgendo le qualificazioni a Church Road e tutti siamo in attesa del...Ildeiprincipali del torneo di Wimbledon 2023 andrà in scena nella giornata di venerdì 30 giugno con orario ancora da definire. Non è prevista una copertura televisiva . La ...Sono stati sorteggiati all'Hotel Hilton idei tre tornei di padel - maschile, misto, femminile - in programma agli European Games da ...mina vagante di questa parte di tabellone e il...

Sorteggio tabelloni Wimbledon 2023 in tv: orario, canale e diretta ... SPORTFACE.IT

Sorteggio tabellone Wimbledon 2023: ecco data, orario e le info utili per seguire in diretta l'evento dall'All England Club.Troppi errori di dritto per l’azzurra, che in appena un'ora concede la prima vittoria su erba in stagione alla tunisina numero 6 del mondo ...