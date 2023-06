Sorpresa | le auto vecchie spesso inquinano meno di quelle nuove

Leggi su panorama

(Di martedì 27 giugno 2023) In Italia lea spina possono arrivare al massimo al 30% del parco circolante. E’ il risultato dell’elaborazione di una enorme mole di dati telematici messi a disposizione dei ricercatori del Politecnico di Milano da UnipolTech e presentati nell’ambito dell’Urban mobility council nell’evento dal titolo “Forum 2023. Energie, infrastrutture e industrie per la mobilità a zero emissioni” che si è svolto a Milano . Secondo il dossier, che ha tenuto conto di una serie di parametri, tra cui l’elettrificazione delle varie Regioni e l’utilizzo effettivo dell’, pensare ad una Penisola completamente elettrica, come chiede Bruxelles, è semplicistico e in ogni caso irrealistico. Di più. La ricerca smentisce anche l’assuntotecnologie- salvaguardia dell’ambiente. Anche in questo caso il calcolo delle emissioni non può essere un dato ...