Sophie Cross – Verità nascoste | anticipazioni terza e ultima puntata del 27 giugno

(Di martedì 27 giugno 2023)giungerà al termine con il terzo appuntamento, in onda in prima serata martedì 27su Rai Uno. La miniserie franco-tedesco-belga di genere thriller ha appassionato i telespettatori e si appresta al gran finale: ecco cosa accadrà. Lo scorso martedì 13, ha fatto il suo debutto in prima serata su Rai Uno. Nel corso del primo appuntamento, la serie ha interessato 2 milioni 153 mila telespettatori, pari al 12,6% di share. La cifra è rimasta costante anche nella sua seconda, che ha raccolto 2 milioni 51 mila presenze, con uno share del 12,7%. Ora, con il suo terzo appuntamento, previsto in onda martedì 27 ...

SERIE TV/TELEFILM Su Rai Uno dalle 21.25- Verità nascoste. L'omicidio di un detective privato, Jean Delmotte, riapre un caso di cinque anni prima, in cui un commerciante di diamanti ...Nemmeno 10 minuti dopoCareri firma il raddoppio con un calcio di punizione molto insidioso ... Branche 7 Spinge molto in avanti, creando diversi spunti per la squadra con i suoiper Zappia ...Ascolti TV ieri 20 giugno 2023: Cartabianca è il primo talk con 1.26 milioni di spettatori per l'8,8% di share Rai1 vince negli ascolti TV del martedì con- Verità Nascoste , che ha appassionato 2.051.000 spettatori pari al 12.7% di share. Segue poi Canale 5 con Sono solo fantasmi , che ha divertito 1.585.000 spettatori con il 10.3% di ...

Ultima puntata di Sophie Cross: anticipazioni TVSerial.it

Scopri tutto quello che bisogna sapere sull'ultima puntata di Sophie Cross: quando va in onda e qual è la tramaUltimo appuntamento in tv con la mini serie internazionale di produzione franco-belga-tedesca in onda su Rai 1. Domani sera in prime time, dalle 21.25, vedremo il tanto atteso finale di stagione di So ...