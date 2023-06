Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si seguono più sui social | in crisi ad un passo dal sì?

(Di martedì 27 giugno 2023) Panico suidurante la messa in onda di “Temptation Island”. Alcuni internauti si sono accorti chenon

La mamma di, dopo alcuni post che riguardavano la sua vita privata, ha allertato i fan sul rapporto d'amore tra la figlia e Alessandro Basciano . La mamma diinterviene sui Basciagoni: ...Mamma da pochi mesi . Compagna, fino ad ora, di Alessandro Basciano., ex Grande Fratello , sembrava la protagonista di una favola moderna. E invece c'è aria turbolenta , perché pare che la seguitissima coppia sia in crisi , negli ultimi tempi. A ...Fotogallery -e Alessandro Basciano, festa tutta rosa per Celine CHE E' SUCCESSO Fotogallery - Lapo Elkan è triste, Joana Lemos lo consola MANO NELLA MANO Fotogallery - Manila Nazzaro e Stefano ...

Tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano scoppia la crisi a un passo dalle nozze TGCOM

La mamma di Sophie Codegoni interviene dopo il defollow dei Basciagoni: come stanno le cose con Alessandro Basciano, la spiegazione.La madre di Sophie Codegoni smentisce di avere indirizzato una frecciatina al genero Basciano: 'Sono la loro prima sostenitrice' ...