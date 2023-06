Sono una fan degli No-bra club e non mi importa se la gente mi giudica o si sente a disagio con me

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi Notizie Una donna, conosciuta online come il "no bragirl", ha spiegato il motivo per cui ha deciso di non indossare più il reggiseno, affermando che non glidella reazione delle persone. La sua scelta ha ottenuto molta attenzione sui social media, con molti utenti che hanno condiviso le proprie esperienze e opinioni sul tema. La donna ha sostenuto che la società non dovrebbe oggettivare le donne e che indossare un reggiseno non dovrebbe essere una necessità imposta dalle norme sociali. Di cosa parliamo in questo articolo... Di seguito una lista riassuntivaargomenti trattati nell'articolo: Una donna abbandona del tutto l'uso del reggiseno Le reazioni dei TikToker alla sua scelta La donna afferma che non lese gli altri si sentono aRisposte alle lamentele ...