Sonia Bruganelli lascia il GfVip? La conferma | ' Non ci sono | così voi potete organizzarvi'

(Di martedì 27 giugno 2023) Nonostante manchino diversi mesi all'inizio del Grande Fratello , Alfonso Signorini e la sua squadragià al lavoro per preparare la nuova edizione del reality. Ed è già iniziato il toto nomi per ...

Ed è già iniziato il toto nomi per il cast e per gli opinionisti; infatti sembrerebbe chenon siederà sulla poltrona rossa del reality. Nelle ultime ore la conferma è arrivata prima ...Per gli opinionisti, invece, sembra ormai confermato che(tornata a tempo pieno al lavoro di produttrice) e Orietta Berti (Mediaset dovrebbe dirottarla nello show Io Canto) saranno ...Se l'addio, ovviamente salvo clamorosi colpi di scena, didal cast pare certo, invece sembra esserci ancora del mistero attorno alla figura di Orietta Berti. Secondo le prime ...

Bonolis ha già dimenticato Sonia Bruganelli: "Insieme ad una giovane collaboratrice" | Tutta la verità Grantennis Toscana

Dopo tanti rumor sul suo futuro al GF, l'ufficio stampa di Sonia Bruganelli interviene con un comunicato in cui fa chiarezza ...Nonostante manchino diversi mesi all'inizio del Grande Fratello, Alfonso Signorini e la sua squadra sono già al lavoro per preparare la nuova edizione del reality. Ed è ...