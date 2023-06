Sonia Bruganelli lascia davvero il GF Vip? Parla il suo ufficio stampa

Leggi su biccy

(Di martedì 27 giugno 2023) Mancano ancora tre mesi all’inizio della nuova edizione del GF, ma è già iniziato il toto nomi per il cast e anche per le poltrone degli opinionisti. Sembra infatti che Orietta Berti enon torneranno e ieri anche Tv Blog ne hato: “Sidi cambiamento totale degli opinionisti. La produzione del programma ha deciso da tempo che non ci sarà più la, che quindi dopo due edizioni non farà più parte del cast di questo varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy“. Secondo TVBlog , la produzione del programma ha deciso da tempo che non ci sarà più, che non farà più parte del cast del reality show . L’idea su cui si starebbe lavorando è di un ricambio totale degli opinionisti . ...