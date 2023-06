Sonia Bruganelli conferma lascio il GF Vip non ci sono così voi potete organizzarvi

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 27 giugno 2023) L’ufficio stampa dihato della sua non partecipazione della come opinionista al Grande Fratello.Nonostante manchino diversi mesi all’inizio del Grande Fratello, Alfonso Signorini e la sua squadragià al lavoro per preparare la nuova edizione del reality. Ed è già iniziato il toto nomi per il cast e per gli opinionisti;