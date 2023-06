Sondaggi | altri guai per Schlein e la Lega sorprende

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 27 giugno 2023) Continuano a sorridere al centrodestra i dati degli ultimipolitici, dopo la trionfante vittoria di ieri alle elezioni regionali in Moline, dove la coalizione guidata da Giorgia Meloni ha sfondato quota 60 per cento dei consensi, doppiando il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle, tornati uniti dopo le freddure prima con la segretaria del Nazareno di Enrico Letta e poi – agli inizi – con quella di Elly. Il trionfante andamento della destra è confermato anche dalle percentuali pubblicate da uno Swg per il Tg La7, che ha evidenziato le novità delle intenzioni di voto degli italiani al 26 giugno. Al primo posto, come sempre, si conferma Fratelli d’Italia, questa volta però in leggero calo attestandosi al 28,6 per cento, in calo dello 0,3 per cento. Il Presidente del Consiglio non può però dirsi ...