Sognando Venezia 2023 Un sogno a metà

(Di martedì 27 giugno 2023) Recensione, trama, cast del cortometraggio) che vede protagonista il vincitore David Francesco di Leva in compagnia della figlia. Source

...la mostra dedicata a Livorno e al suo mare attraverso le fotografie degli Archivi Alinari '... Orario continuato fino alle 24.00 durante Effetto(2 - 3 - 4 - 5 - 6 agosto). Biglietti: ...Amo guidare e amo pilotare, ma stoo è realtà Una 500 offshore simile a quella che ... E se fosse un taxi ao a Sirmione. Non è stato facile replicare, con gusto nautico, la genialità ...Tra i numerosi corti che saranno proiettati " The Words " di Liliana Paganini; "" di Elisabetta Giannini che ha come protagonisti Francesco Di Leva e sua figlia Morena; " Il periodo ...