Softball | Serie A1 2023 | Bollate anticipa con successo contro Collecchio

(Di martedì 27 giugno 2023) Doppia vittoria e secondo posto più che consolidato per l’MKFnell’anticipo della nona giornata di ritorno diA1. A cadere è, che deve cedere e lasciare così che sul campo di Ospiate arrivi una gioia per le padrone di casa, precedute in classifica solo da Saronno. 8-1 il finale di gara-1, con questo turno infrasettimanale che inizia col botto almeno per quel che riguarda l’attacco dell’MKF. Festeggia Serena Boniardi, alla prima vittoria stagionale al lancio. Eguchi apre le danze con un doppio e Bigatton con un singolo; nel secondo inning doppio da 2 RBI di Princic, poi, nel quarto, è 5-0 con errore difensivo. Ancora Costa e Princic colpiscono, c’è spazio per il singolo di Tondini che accorcia, ma a quel punto Franzoni fa il suo esordio in A1 con un fuoricampo interno, quindi Princic (tre doppi per lei) e Slaba ...

Con la statunitense Kristin Lux la LPM Bam Mondovì completa la rosa 2023 - 24 diA2. La schiacciatrice, nata e cresciuta a North Bend, in Nebraska, 23enne, arriva dall'... danza,, nuoto a ...Dopo il passo falso contro il Bollate, la Inox Team Saronno vuole ottenere il pronto riscatto contro il Macerata in occasione della quarta giornata di ritorno del campionato diA1 di. Il doppio incontro è in programma sabato 24 giugno , a partire dalle ore 18, in via de Sanctis a Saronno. Giulia Longhi e compagne si sono allenate duramente in settimana per ...In Texas unadi violente tempeste ha prodotto una rara combinazione di tornado, venti da uragano e grandine delle dimensioni di una palla da. Un tornado "senza precedenti" si è abbattuto mercoledì ...

Federazione Italiana Baseball Softball Federazione Italiana Baseball

Doppia vittoria e secondo posto più che consolidato per l’MKF Bollate nell’anticipo della nona giornata di ritorno di Serie A1. A cadere è Collecchio, che deve cedere e lasciare così che sul campo di ...GROSSETO - Il softball biancorosso continua a regalare grandi soddisfazioni ai suoi tifosi e appassionati. Le Under 13 del Big Mat Bsc Grosseto, sabato 24 ...