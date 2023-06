Skoda - Roadiaq | il nuovo prototipo della Vocational School

Leggi su quattroruote

(Di martedì 27 giugno 2023) Gli studentidi Mladá Boleslav hanno realizzato la one-off. Si tratta del nonosviluppato dalla scuola che ogni anno mette alla prova 29 apprendisti in un progetto attraverso tutte le fasi di realizzazione. In totale gli studenti hanno impegnato circa 2 mila ore di lavoro per creare la vettura e si trattaprima concept elettrica nella giovane storiascuola. Un camper elettrico per esplorare il mondo. Lanasce sulla base dell'elettrica Enyaq 80x Sportline a trazione integrale da 265 CV e il suo scopo è quello di essere utilizzata come camper e ufficio mobile. A bordo sono presenti tutti gli elementi necessari alla vita e al lavoro in movimento: la connessione internet ...